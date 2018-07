Notte Rosa, potenziate le corse del traghetto e del navetto mare

Start Romagna, su richiesta del Comune, ha potenziato i servizi di trasporto pubblico locale in occasione della Notte Rosa in programma questo weekend. Nelle notti di venerdì 6 e di sabato 7 luglio, il traghetto effettuerà orario “no-stop” con servizio senza interruzioni fino alle 2 di domenica notte. Il servizio sarà inoltre potenziato con un secondo traghetto che sarà operativo con i seguenti orari: venerdì 6 e sabato 7 dalle 19 alle 2, domenica 8 dalle 14 alle 21. Il servizio gratuito Navetto mare, dal parcheggio di via Trieste per il lungomare di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme e dal parcheggio di via del Marchesato per il lungomare di Marina di Ravenna, sarà attivo venerdì 6, dalle 20 alle 4; sabato 7 dalle 9 alle 4; domenica 8, dalle 9 alle 22.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !