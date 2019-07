Notte Rosa tranquilla per il personale della polizia di Stato

Nella notte appena trascorsa, nell’ambito dei servizi di prevenzione predisposti dal Questore, Rosario Eugenio Russo, in occasione degli eventi della notte Rosa le donne e gli uomini delle forze dell’ordine hanno vigilato per il buon esito della manifestazione. Per l’occasione sono stati impegnati nei servizi di prevenzione un centinaio di unità fra poliziotti, carabinieri, finanzieri, oltre alla Polizia Locale e quella Provinciale. La kermesse ha preso il via con il concerto dell’artista Giusy Ferreri al quale hanno partecipato circa 1500 persone, per la maggior parte di giovane età. Nel corso del servizio, che si è protratto sino alle ore 5.00 di oggi, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza, mentre altre tre sono state sanzionate amministrativamente per la medesima violazione (tre neopatentati con tasso alcolico inferiore a g 0,5/litro); è stata inoltre contestata una violazione amministrativa all’ordinanza del sindaco di Ravenna che vieta il consumo di bevande in contenitori di vetro. Grazie all’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza sono stati individuati due assuntori di sostanze stupefacenti che saranno segnalati alla competente Autorità Amministrativa. E’ stata attivata l’azione di controllo della Polizia Amministrativa che ha proceduto al controllo di quattro stabilimenti balneari e di una discoteca, senza rilevare irregolarità.