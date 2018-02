Novità in via D'Azeglio: bus a senso unico e una pista ciclopedonale

"Da tempo via D'Azeglio è all'attenzione dell'amministrazione: sono infatti già stati fatti i rilievi dagli uffici tecnici, che sono al lavoro per la riorganizzazione del traffico in modo da aumentare la sicurezza senza diminuire l'accessibilità". Così l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani ha risposto, durante il consiglio comunale di giovedì, all'interrogazione della consigliera di Lega Nord Rosanna Biondi in merito al "Ridare sicurezza e dignità a via D'Azeglio".

"Da settembre 2018, con l'entrata in vigore del nuovo servizio pubblico invernale - spiega l'assessore - il trasporto pubblico diventerà, così come già per il traffico delle auto, a senso unico da piazza dei Caduti verso piazza Baracca, con anche la possibilità di realizzare una pista ciclopedonale. Presto il progetto verrà presentato al relativo consiglio territoriale per la discussione".