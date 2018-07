Novità per la Polizia municipale: sì a spray urticante e manganello, nuova figura dello "street tutor"

L'Emilia-Romagna sdogana definitivamente spray urticante e manganello per la Polizia locale, Introduce la copertura assicurativa per gli agenti e istituisce il concorso unico a livello regionale per il reclutamento del personale. Via libera infine allo "street tutor", il 'buttafuori' da strada che i Comuni potranno attivare (su base volontaria) insieme ai locali per gestire la movida nelle città e nelle località turistiche della Riviera.

E' stata approvata giovedì all'unanimità dall'Assemblea legislativa la riforma della polizia locale, che interessa circa 4.000 operatori tra agenti e ufficiali. "E' un provvedimento tra i più avanzati in Italia - spiega il governatore Stefano Bonaccini - che nasce con la condivisione di enti locali, corpi di polizia e sindacati. Con la riforma intendiamo rispondere sia alle nuove esigenze dei cittadini che alle aspettative dei lavoratori, ai tanti operatori della Polizia locale che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per i nostri territori e le nostre comunità locali". Le novità principali della “Disciplina della Polizia amministrativa e locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” riguardano la collaborazione e l’aiuto reciproco tra Comandi di territori diversi per intervenire tempestivamente in caso di emergenze o calamità. Inoltre ci sarà un concorso unico e valido in tutto il territorio regionale per reclutare i nuovi operatori che saranno formati prima di entrare in servizio. Previsti anche percorsi di formazione e supporto psicologico per affrontare situazioni critiche o traumatiche.

"Esprimo soddisfazione per la riforma regionale della Polizia locale – dichiara il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Eugenio Fusignani – perché prevede elementi di novità che vanno incontro alle nuove esigenze di pronto intervento e a nuovi compiti nell’ambito di un maggior coordinamento con le altre forze di polizia e con l’accresciuto ruolo in riferimento alla sicurezza integrata. Una riforma che permetterà una modalità di azione più moderna, efficace ed efficiente per essere sempre più vicina alle esigenze della cittadinanza. Con il comandante della Polizia municipale, Andrea Giacomini, ho partecipato a incontri con i relatori della legge, che hanno recepito alcune osservazioni e suggerimenti utili alla stesura del testo. Importante è anche la nuova figura dello "street tutor", un operatore per la sicurezza che potrà intervenire all’esterno dei locali e nelle vicinanze e che alzerà il livello di controllo dei luoghi di divertimento sia nelle località balneari che in città. Questo nuovo regolamento, in linea con la legge 48/2017 ex decreto Minniti, fa fare un passo in avanti alla Polizia locale, quella più a contatto con i cittadini, che vedrà il suo ruolo sempre più qualificato".