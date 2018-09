"Nozze d'oro" per gli Amici di Cervia: in vacanza nella città del sale da mezzo secolo

Ultimo incontro per l’estate 2018 con gli Amici di Cervia, città che premia i suoi frequentatori più assidui e fedeli che da oltre 10 anni tornano in vacanza nella città del sale. Grande festa mercoledì in sala del consiglio comunale, in onore dei due Amici di Cervia premiati dal vicesindaco Gabriele Armuzzi.

Il record di fedeltà in questo incontro va a Imperia Chiapelli che da 50 anni sceglie come meta della vacanza estiva Cervia. E’ stata segnalata Da Zavalloni Claudia appartamenti, che la accoglie da quando aveva 5 anni. La signora Chiapelli gestisce un ristorante a Rocca Malatina nel comune di Guiglia, comune con la quale Cervia ha siglato un patto di Amicizia in virtù della produzione del prosciutto Dolce Maggiore al Sale Dolce di Cervia. La seconda premiata è Veronica Capucci con 20 anni di fedeltà. Viene a Cervia in vacanza da sempre ed è stata segnalata da Hotel Ondina e Milazzo.

I fedelissimi della vacanza sono stati accolti con un brindisi di benvenuto. A loro è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, biglietti omaggio per Casa delle Farfalle & Co e Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide e il libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” scritto da Massimo Previato e donato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia. A fine stagione, fra tutti gli Amici di Cervia premiati nel 2018 verrà sorteggiato un buono soggiorno per un weekend per due persone a Madonna di Campiglio. Anche l’operatore che avrà effettuato il maggior numero di segnalazioni riceverà un buono soggiorno per un weekend per due persone nella località montana legata a Cervia da amicizia e collaborazioni.