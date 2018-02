Nudo in piazza aggredisce i passanti, poi fa il "bis" in ospedale e colpisce i Carabinieri

Stava girando completamente nudo in piazza sotto l'occhio spaventato dei passanti, che avrebbe anche cercato di aggredire. I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella notte tra giovedì e venerdì, sono intervenuti in pieno centro dove un uomo, secondo i militari in preda a un forte stato di agitazione causato dall’assunzione di alcool, si stava aggirando nudo in piazza sbraitando e aggredendo i passanti.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti sul posto con anche un'ambulanza del 118, sono riusciti con non poca difficoltà a fermare l’uomo, un 44enne marchigiano, costringendolo poi a rivestirsi e salire sull'auto di servizio. Il 44enne però, giunto al pronto soccorso, avrebbe dato il "bis" denudandosi davanti ai pazienti in attesa e iniziando a colpire e insultare i militari e il personale sanitario, prima di essere bloccato e calmato. La serata di follia gli è costata cara: dopo le cure del caso, l'uomo è stato arrestato e venerdì mattina, con la convalida e la richiesta di patteggiamento della difesa, il giudice lo ha condannato a un anno di reclusione.