Nulla osta della magistratura: fissati i funerali dell'ex numero 10 del Ravenna Simone Rispoli

E' arrivato il nullaosta della magistratura. Si terranno lunedì prossimo, alle 10.15, nella chiesa di Traversara i funerali di Simone Rispoli, l'ex numero 10 del Ravenna Calcio trovato senza vita mercoledì mattina nel parco Mendez di via Ravegnana. Il corteo funebre partirà alle 8.30 dalla camera mortuaria e sfilerà anche davanti allo stadio "Benelli". Il 38enne faentino, con cui i giallorossi hanno vinto il campionato di Eccellenza, era stato trovato esamine da un passante. I Carabinieri, da un primo esame sul cadavere dell'uomo, non avrebbero individuato segni particolari che possano fare pensare ad altre ipotesi se non al suicidio. Il calciatore, in passato, ha militato nel Carpi, Castellarano, Cesenatico, Casalecchio, Bobbiese e Tre Penne. Da qualche stagione giocava nel Reno Sant’Alberto in Promozione e domenica scorsa era sceso regolarmente in campo. Lascia la moglie ed un figlio di due anni e mezzo.