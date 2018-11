Numerose auto sfregiate con la vernice gialla: indagini dei carabinieri

Raid vandalico contro numerose autovetture parcheggiate nella notte tra sabato e domenica. L’amara sorpresa è toccata ai proprietari man mano che andavano a prendere il loro veicolo parcheggiato in strada, nella zona di via Rubicone, via Crocetta e via San Lorenzo in Cesarea. Le auto, almeno una decina quelle vandalizzate, sono state sfregiate con della vernice gialla, che poi è stata ritrovata anche sull’asfalto. Si ignorano i motivi del raid. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nel corso della mattina e non escludono alcuna ipotesi. Utili per le indagini saranno le immagini di videosorveglianza presenti in zona.