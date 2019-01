Nuova antenna nella rotonda: "I proventi vadano a Marina di Ravenna e Punta Marina"

Da poco meno di un anno è stato installato all'interno della rotonda della Colonia tra viale Cristoforo Colombo e via della Pace un ripetitore di telefonia mobile. Tale concessione, di durata di nove anni, prevede un canone annuo pari a 12.500 euro, aggiornato annualmente. "Dalla sua risposta, la Dirigente del Comune di Ravenna da me interpellata specifica che tale introito, non essendo inserito in un capitolo a specifica destinazione, finanzia indistintamente i capitoli di spesa comunale - commenta la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi - Come a dire che non vi è alcuna certezza, forse nemmeno intenzione, di utilizzare detti proventi a favore delle due località che lo ospitano: Marina di Ravenna e Punta Marina. Noi riteniamo, invece, che sia opportuno suddividere in modo equo i proventi erogando 6.250 euro annui a sostegno di iniziative ed eventi turistici delle località di Marina di Ravenna e di Punta Marina, organizzati dai Comitati cittadini e dalle Pro Loco locali. Eventi che, a nostro avviso, se di natura eno–gastronomica dovranno promuovere e valorizzare unicamente i prodotti tipici locali con il coinvolgimento fattivo degli operatori della ristorazione locali".

La Pigna ha quindi deciso di depositare una specifica mozione che chiede alla giunta "di destinare i proventi a beneficio del turismo delle località di Marina di Ravenna e Punta Marina. Mi auguro che questa proposta venga accolta dalla totalità dei consiglieri a favore delle due località coinvolte - conclude Verlicchi - e che non sia l’ennesima occasione per mettere in scena i soliti teatrini politici che nulla hanno a che fare con il bene del nostro territorio".