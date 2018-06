Una nuova area di sgambamento per cani: giochi per l'agility dog e aperta anche di sera

E’ stata inaugurata una nuova area sgambamento cani a Cervia, nella circonvallazione della nuova Coop di via Gertrude Mazzotti Carli. L’area è attrezzata con giochi per agility-dog e dotata di illuminazione, per cui sarà possibile usufruirne anche in orari serali. I lavori erano previsti nel progetto urbanistico di comparto. L’area ovviamente dovrà essere utilizzata nel rispetto delle regole e delle buone norme di educazione, igiene e reciproca convivenza.

Ora sono sette le aree di sgambamento cani nel territorio nel comune, di cui tre a Cervia (“Parco 8 Marzo” Via Malva sud; “Parco Via Isonzo” Pista ciclabile Aldo Spallicci Via Isonzo-Via Veneto-Via Cilea-Via Tiepolo-Via Milano-Via Leopardi; “Area cani” Via Gertrude Mazzotti); due a Pinarella (“Parco Via Lazio” Area cani Laika Via Pinarella Via Lazio; “Area cani Rin Tin Tin” Via Catullo), una a Cannuzzo (“Parco Atleti Azzurri d'Italia” ex Pista BMX Via dei Muratori) e una a Pisignano (“Giardino Via Sacco e Vanzetti” Via Sacco e Vanzetti).