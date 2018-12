Nuova Casa della salute a Voltana: si presenta il progetto

Venerdì 14 dicembre alle 20.30 nella sala comunale della casa del popolo di Voltana, in via Fiumazzo 651, ci sarà la presentazione del progetto della nuova Casa della salute. Per l’occasione interverranno: Davide Ranalli, sindaco di Lugo; Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella; Marisa Bianchin, direttrice del Distretto sanitario di Lugo; Fabio Berveglieri, medico delle Cure primarie del Distretto di Lugo - Ausl della Romagna; Antonella Cerchierini, responsabile infermieristica Cure primarie del Comparto di Ravenna (Ausl della Romagna); Piero Calderoni, referente della Medicina di gruppo di Voltana. Saranno presenti inoltre i presidenti delle Consulte di Belricetto, Giovecca e San Bernardino, e il consigliere regionale Mirco Bagnari. La Casa della salute sorgerà a Voltana e servirà tutte le frazioni che si trovano a nord di Lugo: oltre a Voltana, Belricetto, San Bernardino e Giovecca. Al suo interno saranno collocati tutti i servizi sociosanitari di prossimità.