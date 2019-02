Nuova convenzione con Ausl Romagna per il servizio di prenotazione Cup

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera relativa all’“Approvazione della convenzione con Asl Romagna relativa alla gestione del servizio di prenotazione Cup presso gli uffici decentrati del Comune di Ravenna per il biennio 2019/2020”.

La proposta di delibera è stata illustrata dall’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini.

È stata quindi rappresentata l’opportunità di procedere al rinnovo della convenzione con l’Azienda Ausl della Romagna e relativa alla gestione dei servizi di raccolta documentazione per scelta/revoca medico di medicina generale e pediatria di libera scelta, per il rilascio esenzione ticket e per assistenza integrativa, prenotazione prestazioni specialistiche ed accettazione esami di laboratorio analisi, da erogarsi presso gli uffici decentrati del forese, in coerenza con i nuovi processi di organizzazione dei laboratori analisi delle procedure di accettazione per i pazienti richiedenti un prelievo Inr, per quelli che necessitano di prelievo ematico a domicilio e per quelli che necessitano di un prelievo urgente. Per l’assolvimento dei compiti Asl Romagna verserà al Comune un corrispettivo biennale pari a 122.613,04 euro.