Nuova dislocazione degli Uffici in Municipio dopo i lavori di miglioramento sismico

Si è concluso nei giorni scorsi a Casola Valsenio l'intervento per il miglioramento sismico, l’isolamento termico del tetto, la sistemazione dell’impianto elettrico e la tinteggiatura interna del Municipio. In coincidenza dei lavori, gli uffici e i servizi del primo piano erano stati collocati temporaneamente al piano terra, ora sono stati nuovamente riordinati, operando anche alcune modifiche per una migliore fruibilità degli spazi, degli accessi e della necessaria privacy.

Al piano terra con ingresso esterno resta l’ufficio economato, affiancato alla sede dell'Associazione calcio e alla Pro Loco. Al piano terra, dall’ingresso principale, è raggiungibile lo Sportello polifunzionale (ex Anagrafe), lo Sportello unico per Edizilia e lo Sportello unico per attività produttive (ufficio ex Polizia municipale), il servizio Lavori Pubblici (ex Ufficio tecnico) e l’ufficio Polizia municipale (ex responsabile Ufficio tecnico), quest’ultimo con ingresso autonomo dall’esterno in via Paolo Volta. Al primo piano, nell’ala destra, è invariata la dislocazione dei Servizi Finanziari e Tributi, a fianco della sala del Consiglio comunale. Nell’ala sinistra del Municipio è stato ricavato un ufficio polifunzionale per alcune attività di sportello, come Servizi sociali, Assistente sociale e Ufficio casa (ex ufficio Segretario comunale). L’ufficio del Sindaco è stato spostato all’estremità dell’ala unificando due piccoli spazi, mentre l’ufficio che era del Sindaco diverrà lo spazio per gli Assessori e il Segretario comunale. Segreteria e Protocollo hanno invece mantenuto la propria collocazione vicino alla sala della Giunta comunale.