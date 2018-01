Nuova fogna bianca a Cervia: al via i lavori, viabilità modificata

Sono partiti i lavori di realizzazione di fognature in via Valpassiria a Cervia, a seguito dello studio idraulico relativo al comparto di Pinarella e Tagliata. L’intervento costituisce un ulteriore step degli interventi di potenziamento del sistema di drenaggio urbano nel comparto di Pinarella e Tagliata intrapresi negli ultimi anni, ultimo dei quali la nuova fognatura di via Cosmonauti realizzata nell’estate 2017. Nello studio di comparto è stata verificata la necessità di sgravare le reti di drenaggio esistenti, attualmente in condizioni critiche di funzionamento, anche in relazione alle previsioni di sviluppo dell’intero comparto a sud di via Tritone, compreso tra via Pinarella, e la linea ferroviaria Ravenna-Rimini.

Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di nuova fognatura in via Valpassiria, in calcestruzzo con un diametro di 800 millimetri, nel tratto compreso tra la rotatoria di raccordo con il nuovo sottopasso (rotonda Età romana) e via Pinarella, per una lunghezza di 100 metri circa. La nuova linea fognaria permetterà di collegare il collettore di via Pinarella con le linee fognarie con recapito finale a monte della linea ferroviaria/statale Adriatica, presso lo scolo Tagliata. Per l’esecuzione dei lavori si dovrà occupare tutta la sede stradale: questo comporterà la necessità di chiudere al traffico il tratto di via Valpassiria tra la rootonda Età Romana e via Pinarella. Sarà garantito l’accesso ai residenti. I lavori, affidati alla Ditta Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco e C. sas di Rimini, dureranno circa 30 giorni.