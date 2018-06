Nuova gestione comunale dei servizi cimiteriali a Bagnacavallo

Dall’inizio del mese di giugno 2018 l’organizzazione e la gestione dei servizi cimiteriali sono svolte direttamente dal Comune di Bagnacavallo. Le linee guida della nuova organizzazione sono state approvate dal Consiglio comunale di Bagnacavallo nel febbraio scorso con l’obiettivo di promuovere e garantire un alto livello qualitativo dei servizi offerti, mantenendone la sostenibilità sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario.

«Ora che le modifiche normative in materia di personale e la sua oculata gestione portata avanti in questi anni ce lo consentono, abbiamo voluto intraprendere questa nuova modalità di gestione – spiega l’assessore a Lavori Pubblici e Patrimonio Simone Venieri –. L’obiettivo è rafforzare il controllo e la gestione diretta dell'Amministrazione comunale all'interno dei nostri sei cimiteri, per essere in grado di rispondere in maniera ancor più efficiente alle esigenze e alle necessità dei cittadini. Si tratta di un impegno molto significativo da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali comunale, che ci consentirà di aumentare il rapporto diretto con l'utenza e garantire la nostra presenza quotidiana all'interno dei cimiteri. Al tempo stesso ci permette di ottenere una maggiore copertura dei costi per i servizi erogati, risultato che ci ha portato anche ad apportare una leggera diminuzione alle tariffe delle operazioni cimiteriali per l'utenza.»

In base alla nuova organizzazione il Comune provvede con il proprio personale interno alle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle operazioni cimiteriali. Fra le attività, oltre alla custodia e vigilanza all’interno dei cimiteri, figurano inoltre l’espletamento delle pratiche di concessioni di loculi di proprietà comunale e di aree per edificazione di sepolcri privati e delle pratiche di retrocessione, oltre alla gestione della banca dati delle operazioni cimiteriali e dell’archivio dei contratti di concessione.

Queste attività e il rapporto con l’utenza sono in capo all’Ufficio Servizi Cimiteriali, sito al secondo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 (tel. 0545 280868), che riceve il pubblico il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.

L’attività svolta dal personale dipendente è integrata, per la parte prettamente esecutiva, da affidamenti esternalizzati dei servizi di installazione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva e di esecuzione delle operazioni cimiteriali e delle manutenzioni e pulizie delle aree cimiteriali.

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it