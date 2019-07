Pane e pizza sfornati tutti i giorni: la tradizione si rinnova al Forno

Una novità che continua la tradizione di un punto vendita con laboratorio che svolge la sua attività da oltre 50 anni. Sabato il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi ha partecipato all’inaugurazione della nuova gestione del Forno di Fruges. Al taglio del nastro era presente anche il direttore di Ascom Lugo Luca Massacesi.

“Do il benvenuto a Massa Lombarda ai nuovi gestori del Forno di Fruges, che sono certo sapranno coniugare novità e tradizione all’interno della loro attività – ha dichiarato Bassi - Siamo felici che realtà radicate nel territorio come questa continuino la loro attività e restino così sono un punto di riferimento per i cittadini di Fruges”. Il Forno di Fruges da oltre 50 anni e produce pane, pizza, piadina, pasta fatta in casa, dolci e torte personalizzate. I nuovi gestori sono Davis ed Eva, ma nell’equipe è rimasto anche Mirko Castellani, il precedente gestore.