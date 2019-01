Nuova gestione per la Rocca Brancaleone: "Il Comune vigili scrupolosamente"

Nei giorni scorsi è stato assegnato il contratto di gestione del parco della Rocca Brancaleone e del bar al suo interno, per una durata di 15 anni. Il contratto prevede la manutenzione di prato, cespugli e siepi e raccolte foglie: "Tutti punti dolenti della Rocca degli anni scorsi - commenta Mauro Bertolino di Forza Italia Ravenna - Altro punto del contratto è la pulizia del parco, della viabilità interna, delle aree di sosta, degli arredi e dei cestini: ricordiamo tutti le immagini di degrado della Rocca degli ultimi anni a questo proposito. Inoltre il contratto prevede la manutenzione di panchine, tavoli, giochi, recinzioni portabiciclette, sistema fognario; sono recenti le situazioni di panchine e cestini sempre rotti, foglie ovunque anche a ostruire le fogne e i giochi rotti e non in sicurezza. Il contratto prevede anche la manutenzione e la gestione del punto ristoro con l’ampliamento dello stesso; ricordiamo con dispiacere le non sempre felici frequentazioni di quest’area. I presupposti per non ridurre nuovamente la Rocca in condizione di abbandono e degrado e riportarla allo splendore che merita ci sono tutti. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale vigili scrupolosamente sulla gestione, cosa che non sempre è accaduta in altri tipi di gestione come i giardini pubblici e il parco Teodorico".