Nuova illuminazione al centro sportivo: al via i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio e il rinnovamento dell'impianto di illuminazione del campo da tennis presso il centro sportivo comunale di Villanova di Bagnacavallo. A eseguire l’intervento, il cui importo complessivo è di circa 120mila euro, è la ditta Gamie srl di Lugo, aggiudicataria del bando di gara.

In particolare, il nuovo impianto di illuminazione del campo da calcio, con torri faro e proiettori con tecnologia led, sarà dimensionato in modo da raggiungere un grado di illuminamento superiore a 100 lux. L'impianto avrà accensioni frazionate e sarà dotato di adeguata illuminazione di emergenza. Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione del campo da tennis, si procederà alla sostituzione dei proiettori con altri più efficienti con tecnologia led, in modo da ottenere un risparmio energetico e raggiungere un grado di illuminamento ottimale.