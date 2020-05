Una nuova modalità di accesso ai servizi del Comune di Bagnacavallo sarà operativa a partire da lunedì 25 maggio. Gli uffici osserveranno l’orario estivo di apertura e sarà possibile accedervi su appuntamento, per garantire una fruizione in sicurezza sia da parte dei cittadini sia per gli operatori.

"Durante questi mesi di emergenza sanitaria gli uffici hanno mantenuto la loro piena operatività, continuando a erogare i servizi ai cittadini seppure per la maggior parte in modalità remota – spiega l’assessore al Personale e alla Semplificazione Simone Venieri. – Questa è stata l’occasione per proseguire il percorso di semplificazione e digitalizzazione intrapreso negli ultimi anni e che nei prossimi mesi vedrà l’attivazione di importanti servizi, attraverso i quali i cittadini potranno presentare istanze e dichiarazioni in modo semplice e immediato via web. Al contempo, desideriamo continuare a garantire la possibilità di accedere fisicamente agli uffici, in totale sicurezza per i cittadini e per i nostri dipendenti, attraverso le prenotazioni".

Le prenotazioni telefoniche saranno possibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. È possibile prenotare anche via mail. Questo l’elenco dei recapiti da contattare per avere un appuntamento e i relativi orari di ricevimento: Area Servizi al cittadino (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Urp, Anagrafe Canina): 0545 280888, anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it (ricevimento dal lunedì al venerdì ore 8.30-13 e il sabato ore 8.30-12.30); Area Tecnica: 0545 280843, bagnaresig@comune.bagnacavallo.ra.it (ricevimento martedì ore 8.30-12.30); Ufficio Cimiteri: 0545 280871, branzonia@comune.bagnacavallo.ra.it (ricevimento giovedì ore 8.30-12.30); Area Segreteria Generale: 0545 280817, cristoforif@comune.bagnacavallo.ra.it (ricevimento dal lunedì al venerdì ore 8.30-13 e il sabato ore 8.30-12.30); Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione: 0545 280855, cultura@comune.bagnacavallo.ra.it (ricevimento dal lunedì al venerdì 8.30-13); e Ufficio Segreteria del Sindaco: 0545 280814, sindaco@comune.bagnacavallo.ra.it (ricevimento dal lunedì al venerdì ore 8.30-13 e il sabato ore 8.30-12.30).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A breve sarà inoltre messa a disposizione dei cittadini un’agenda online per prenotare i servizi. Si inizierà con la carta d’identità elettronica, ma in seguito anche altri servizi renderanno disponibile sul sito web il calendario, consentendo agli utenti di prenotare online il proprio appuntamento con gli sportelli.