Nuova platea per un teatro all'avanguardia: ecco la poltrona "Alighieri"

Più accogliente, più accessibile, più funzionale. Ecco come si presenta il Teatro Alighieri di Ravenna dopo l'ultimo intervento di riqualificazione che regala all'edificio storico una nuova platea.

"Era un investimento necessario per adeguare la platea del nostro teatro all'alto livello dei suoi spettacoli - sottolinea il sindaco Michele De Pascale -. Con questo intervento di significativo valore storico, tecnologico e architettonico, il nostro bellissimo Teatro Alighieri diventa ancora più accogliente, accessibile e all’avanguardia".

Nuova platea, nuove poltrone

Ed ecco come cambia il Teatro Alighieri in attesa della nuova Stagione. Gli oltre centocinquant’anni di storia incontrano moderne tecnologie e design. Il risultato finale è la poltrona "Alighieri" create ad hoc e in esclusiva dall’italiana TMA di True Design, azienda che da anni progetta sedie e sedute per i teatri (fra gli altri, il Teatro Alla Scala, il San Carlo, il Petruzzelli e il polifunzionale Teatro dell’Opera di Firenze)

Tutte le poltrone della platea sono state sostituite con una seduta caratterizzata da linee morbide e armoniose, capace di inserirsi coerentemente nel contesto architettonico e storico del teatro; il velluto rosso del rivestimento si sposa con il colore scuro delle parti in legno a vista. Firma le poltrone TMA di True Design, azienda che da oltre trentacinque anni progetta sedie e sedute con la sensibilità di chi comprende l’urgenza di condivisione e costruzione di un’identità comune e che proprio nei teatri ha trovato stimoli e idee per un portfolio che include, fra gli altri, il Teatro Alla Scala, il San Carlo, il Petruzzelli, fino al polifunzionale Teatro dell’Opera di Firenze. La proposta di TMA, con un design dedicato e ad uso esclusivo del teatro ravennate, ha ricevuto il placet dell’Architetto Bruno Minardi, parte - accanto anche all’Ingegnere Claudio Bondi, dirigente ufficio lavori pubblici - della commissione aggiudicatrice dei lavori; progetto e direzione sono dell’Architetto Teresa Bellonzi.

I posti diminuiscono, ma di poco: dai vecchi 372 a 334, ma il calo garantisce maggiore comfort al pubblico. Sostituite anche le poltrone delle prime tre file, cioè quelle poste sulla piattaforma movimentabile motorizzata della fossa orchestrale, che - installata l’anno scorso - si avvale di una tecnologia che permette di raggiungere tre altezze di posizionamento, corrispondenti al golfo mistico, alla platea e al proscenio, rendendo più efficiente e rapido l’adattarsi dello spazio teatrale a differenti esigenze di produzione e spettacolo. Tre file che quindi "scompariranno" quando si dovrà far posto all'orchestra.

Accoglienza e assistenza al pubblico sono invece migliorate con la risistemazione del locale della biglietteria. Interventi quindi destinati a sostenere al meglio la fitta attività del Teatro.

Un traguardo che completa l’investimento di 732mila euro, di cui 432mila da parte del Comune di Ravenna e 300mila dalla Regione Emilia Romagna, destinato all’innovazione tecnologica del golfo mistico e al miglioramento e alla riqualificazione della platea.

“L’installazione delle nuove e confortevoli sedute, che certamente il Teatro Alighieri meritava, è avvenuta in tempi record - commenta Antonio De Rosa, Sovrintendente di Fondazione Ravenna Manifestazioni. - Ci siamo riusciti grazie alla qualità del lavoro e all’abnegazione di tutte le maestranze, impegnate anche nelle ore notturne e in concomitanza con altre attività. A tutti loro un doveroso ringraziamento e il plauso per l’impresa”.

E le vecchie poltrone che fine fanno?

Non sono state abbandonate le vecchie poltrone. Attualemente conservate in un magazzino si cercherà per le vecchie sedute una nuova collocazione. Potranno essere messe a disposizione per i soggetti che ne faranno richiesta, ma intanto l'assessora alla Cultura Elsa Signorino ha in mente di proporre le storiche poltrone dell'Alighieri alle scuole ravennati per permettere di allestire spazi comuni e aule magna degli istituti.

Prossimi interventi

La riqualificazione del teatro però non si fermerà qui, stando alle parole di De Rosa. I prossimi interventi di miglioramento riguarderanno i palchi, un ulteriore impegno per mantenere la struttura dell'Alghieri all'avanguardia.