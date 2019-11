Nuova sala polivalente per attività ricreative e sociali a Camerlona

Nell’area del Centro sportivo comunale per il gioco del calcio di Camerlona, in via Sant'Egidio, sarà realizzata una sala polivalente per consentire lo svolgimento di attività ricreative, aggregative e sociali. Per la struttura, la cui realizzazione è stata decisa dalla Giunta, si prevede un impegno di spesa di 250mila euro. Si è resa necessaria tale realizzazione per venire incontro alle esigenze della società sportiva che gestisce il campo, del Comitato cittadino e di altri gruppi aggregativi di poter usufruire di un edificio per riunioni, ritrovi conviviali, conferenze, feste di paese.

La sala polivalente sarà realizzata all’interno dell’area del centro sportivo, dotato di un campo da calcio regolamentare, recintato e con illuminazione; di un campetto per allenamenti, anch’esso con illuminazione; di un edificio con spogliatori per atleti e arbitri, con relativi servizi e docce, centrale termica, lavanderia e servizi igienici per il pubblico. La nuova costruzione, che avrà una superficie complessiva di 165 metri quadrati, sarà collocata previa rimozione di due strutture provvisorie nell’area antistante il campo di allenamento, di fronte al cancello carrabile di accesso al centro sportivo. Avrà una sala principale di 93 metri quadrati, con relativi servizi igienici; una cucina di 20 metri quadrati dotata di locali di servizio (antibagno utilizzabile anche come spogliatoio, un servizio igienico e un vano utilizzato come locale tecnico), una dispensa. La sala, che sarà gestita direttamente dalla società sportiva concessionaria dell’impianto, avrà una collocazione che non ostacolerà le attività sportive e potrà mantenersi autonoma da esse. L’edificio, senza barriere architettoniche, sarà costruito tenendo in considerazione il contenimento dei costi energetici nel rispetto delle vigenti normative.