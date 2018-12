Nuova sala slot in vista: residenti preoccupati per la sicurezza della zona

Il quartiere Centro sud di Faenza ha convocato per lunedì 10 dicembre un incontro per parlare della sicurezza nella zona Orto Bertoni. All’incontro, programmato alle ore 18.00 presso l’auditorium Don Milani in via Corbari 92 a Faenza, parteciperà anche il sindaco Giovanni Malpezzi. L’iniziativa nasce a seguito di diverse segnalazioni di cittadini in merito alla sicurezza della zona, soprattutto in relazione alla possibile futura apertura di una sala giochi.