Solarolo, inaugura la nuova vasca per bimbi nella piscina comunale

Sabato alle 9.30 nella piscina comunale di Via Kennedy si terrà la cerimonia d’inaugurazione della nuova vasca per i bimbi. La vasca, di 9x5 metri, con ingresso a spiaggia e profondità massima di 50 centimetri, è dotata di 4 bocchette idromassaggio. È stato aumentato anche il piano vasca, che si allunga fino al nuovo impianto. L'investimento fatto dai gestori della piscina, come previsto dalla convenzione col Comune, va a soddisfare le famiglie e le esigenze dei più piccoli, creando un'offerta più completa.

A tagliare il nastro sarà il neo sindaco Stefano Briccolani: "Ho seguito in prima persona, in qualità di vicesindaco, l'iter che ha portato non solo al miglioramento dell'offerta per i clienti, ma anche ad un notevole innalzamento della sicurezza attraverso l'ammodernamento dei locali tecnici. Mi preme ringraziare la società che gestisce l'impianto per la professionalità con cui abbiamo gestito insieme anche le difficoltà sorte lungo il percorso. Ci auguriamo una splendida stagione, per dare il giusto battesimo al nostro bellissimo impianto". Al termine dell’inaugurazione, i gestori offriranno un piccolo buffet agli intervenuti.