Nuova veste alla città: tanti interventi di manutenzione negli edifici pubblici

Comincerà nei prossimi mesi il secondo lotto degli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici pubblici di Lugo, da effettuare entro il 2018. I lavori, che impiegheranno risorse per 111mila euro, riguarderanno l’edilizia scolastica, le strutture sportive e centri ricreativi e culturali.

"Continuiamo a prenderci cura del patrimonio pubblico della città con interventi che garantiranno a strutture importanti per i cittadini, come le scuole, gli edifici sportivi e le case di riposo, servizi migliori e più sicuri”, ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli. In particolare, per quanto riguarda l’edilizia scolastica si interverrà sui servizi del plesso di Voltana di Lugo, con la riqualificazione dei bagni e dell’area esterna. Inoltre, nella scuola dell’infanzia “Fondo Stiliano” verrà sostituito il cancello carrabile.

Attenzione anche alle strutture sportive, con l’installazione dell’impianto di illuminazione e il rifacimento del sistema scolante del campo 2 dello stadio “Oriano Filippi” di Voltana, oltre al rifacimento delle lattonerie degli spogliatoi del campo sportivo di San Bernardino. Verranno inoltre effettuate la manutenzione straordinaria dell’ascensore della struttura sociosanitaria Rsa “San Domenico” e la messa in sicurezza della pavimentazione esterna del comando della Polizia municipale.