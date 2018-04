Nuova vita ai marciapiedi: lavori in alcune strade

Via Branzanti e il lato destro di via Battuzzi, da via Bovini a via Zalamella, saranno oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, il cui progetto esecutivo, del valore di 99mila euro, è stato recentemente approvato dalla giunta su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani.

In via Branzanti, oltre al rifacimento totale dei due marciapiedi, compresa la sostituzione dei chiusini in cemento con altri in ghisa, è prevista anche la riasfaltatura della sede stradale. In via Battuzzi, invece, si interverrà sul lato destro, da via Bovini a via Zalamella.