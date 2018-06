Nuova vita al parco del Loto: laboratori di educazione ambientale e visite notturne

Nuovi interventi a favore dell’Oasi/Parco del Loto di Lugo. L’oasi è infatti al centro di un nuovo progetto di valorizzazione, che verrà presentato alla cittadinanza sabato 30 giugno alle 9 nell’aula didattica dell’area di riequilibrio ecologico.

“L’Amministrazione comunale si è molto impegnata per la realizzazione di questo progetto di valorizzazione dell’Oasi del loto, grazie al quale si tornerà all’originaria vocazione di questa area di riequilibrio ecologico – ha dichiarato Fabrizio Casamento, assessore al verde e all'ambiente del Comune di Lugo - Lo faremo con l’aiuto di tanti interventi e progetti, resi possibili anche grazie al contributo della cooperativa San Vitale, che sta già lavorando alla manutenzione dell’oasi. Vogliamo infatti creare un confronto con i cittadini lughesi e siamo aperti ad accogliere tutti gli apporti costruttivi che verranno avanzati”. “Lugo ha una particolarità: può vantare un’area di riequilibrio ecologico come l’Oasi/Parco del loto in centro e questo non è frequente - ha spiegato Paolo Galletti, presidente dell'associazione Eco -. Come associazione abbiamo deciso di contribuire a questo progetto proprio perché teniamo a questo vero e proprio gioiello che abbiamo in città”. “Questo progetto per noi è stato una sfida perché riguarda un’oasi che si trova in centro – ha aggiunto Roberto Fabbri, coordinatore dell'Oasi Pantaleone di Bagnacavallo - La nostra proposta prevede diversi interventi: ad esempio verranno proposte diverse iniziative per l’educazione ambientale e l’aula didattica dell’oasi sarà il fulcro delle attività. Inoltre, presteremo molta attenzione alle piante e agli animali esotici che si trovano nell’area per creare una maggiore diversità”. “Ci siamo da subito immersi con impegno e passione in questo progetto di valorizzazione – ha raccontato Romina Maresi, presidente della cooperativa San Vitale - Siamo contenti di mettere le nostre competenze a disposizione del progetto e in questo modo valorizzare il territorio e le persone. Negli interventi saranno infatti coinvolti alcune persone con disabilità psichiatrica”.

Alla presentazione di sabato interverranno il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessore Fabrizio Casamento, il direttore del Parco della Vena del Gesso Romagnola Massimiliano Costa, il presidente dell’associazione Eco Paolo Galletti, la presidente della cooperativa San Vitale Romina Maresi e il coordinatore dell'Oasi Pantaleone di Bagnacavallo Roberto Fabbri, che proporrà una visita guidata dell'Oasi del Loto. Durante l’iniziativa, inoltre, verrà proiettato un video a cura di Enzo Miscio, seguito da uno spazio per il dibattito. Infine, a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo.

Il progetto

Il progetto di valorizzazione dell’Oasi/Parco del loto prevede nuovi interventi e progetti fino al 2020 per rendere ancora più attrattiva questa oasi e spiegarne le sue numerose particolarità. Tra gli interventi in programma c’è ad esempio l’installazione di vari pannelli informativi da collocare in altrettanti punti dell’oasi su storia, regolamento, peculiarità delle piante e degli animali che vi si trovano e sullo stagno. Il piano prevede anche progetti per l’educazione ambientale rivolti alle scuole e ai visitatori interessati. Verrà infatti intrapresa un’attività di comunicazione e di educazione ambientale con molte giornate all’anno dedicate ad attività ed eventi gratuiti. Per quanto riguarda la comunicazione, sarà realizzata una sezione internet, che informerà i cittadini sulle notizie che riguardano l’Oasi del loto. Per coinvolgere studenti e cittadini sulle particolarità dell’area, verranno anche organizzate visite guidate per le scuole con lezioni e laboratori nell’aula didattica e attività all’esterno dedicati ai tanti aspetti naturalistici dell’oasi, alla sostenibilità ambientale, ai rifiuti, al riciclo, all’energia rinnovabile e all’alimentazione. Le visite guidate si svolgeranno anche nei fine settimana, in occasione di eventi a tema, e in orario notturno per l’osservazione e l’ascolto degli animali notturni. Inoltre, verranno organizzate alcune giornate di pulizia dell’oasi. Il progetto di valorizzazione pone la sua attenzione anche sulle diverse specie animali e vegetali dell’oasi. Nei prossimi tre anni verranno infatti svolti censimenti e studi sulle presenze naturalistiche, controlli su piante e animali esotici che la popolano. Per gli animali verranno installati alcuni nidi e una pozza per anfibi. Oltre a questi progetti, sono previste altre attività per l’Oasi/Parco del loto, come custodia, manutenzione e pulizia, realizzati dalla cooperativa San Vitale.