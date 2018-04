Nuova vita al Woodpecker: diventerà un parco delle arti e della musica

La ditta 'Balsera costruzioni' di Riccardo Guerrini di San Pietro in Trento, unica partecipante, si è aggiudicata il bando per riqualificare e rigenerare Il Woodpecker, la storica discoteca di Milano Marittima degli anni ’60 dalla struttura avveniristica con la cupola in vetroresina, ideata dall'architetto Filippo Monti. Dopo il primo bando andato deserto, questo secondo esperimento è andato a buon fine e la ditta partecipante è risultata conforme ai requisiti del bando. Il bando è stato formulato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata della concessione è di 15 anni e con possibilità di rinnovo per ulteriori dieci anni. Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo non soggetto a Iva (al quale andrà aggiunto l’adeguamento Istat a decorrere dalla seconda annualità contrattuale) di 1.000 euro per la prima annualità, 2.000 per la seconda annualità e 3.000 per la terza annualità e successive. Sarà sua cura provvedere ad allestire l’immobile con arredi, attrezzature e quant’altro occorra per renderlo idoneo all’utilizzo. L’idea progettuale è quella di destinare il Woodpecker a luogo multifunzionale e centro di esperienza dedicato all’espressione musicale, alla pratica artistica, allo svago culturale e all’incontro informale con attività, iniziative, concerti e spettacoli, mostre ed esposizioni, degustazioni e tipicità, laboratori creativi, percorsi e natura.

"Siamo molto soddisfatti - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore Rossella Fabbri - Sembrava un sogno riaprire il Woodpeker e invece, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, sta diventando realtà: stiamo ridando vita a luoghi e tesori abbandonati per rafforzare l'identità della città e creare nuove opportunità di sviluppo e di bellezza. Con la riqualificazione e rivitalizzazione dello storico locale collocato a fianco della Pineta di Milano Marittima prende il via il primo step del progetto del nuovo parco urbano di Milano Marittima, che intende arricchire la località di nuovi servizi per il turismo e per una località aperta tutto l’anno. Sono previste, oltre a questo meraviglioso spazio di intrattenimento multifunzionale, anche aree dedicate allo sport e al benessere. Auspichiamo che altri imprenditori saranno presto interessante a collaborare con l’amministrazione per far nascere nuove attività in quell’area".

Come sarà il futuro Woodpecker

L’obiettivo è quello di creare un luogo di socialità aperta e inclusiva in un contesto altamente suggestivo, in cui si alternano arte e artigianato; espressione musicale e spettacolo; natura e cultura; divertimento e proposte commerciali. Un "luogo di creatività a 360 gradi", reso ancor più attrattivo da interventi mirati di tecnologia digitale volti a migliorare l'appeal presso le giovani generazioni sensibili ai nuovi linguaggi di comunicazione. La strategia imprenditoriale ha la finalità di fare del Woodpecker un punto di riferimento per il turismo cervese in sintonia con un modello di vacanza balneare sensibile alle tematiche del benessere e della sostenibilità ambientale che ricerca forme nuove di intrattenimento e divertimento "smart", compatibili con il rispetto dell'ambiente e delle persone secondo il concetto di "ecologia integrale". La proposta della ditta prevede la creazione di un "circuito dei siti identitari" che, collegandosi tra loro, possono conferire alla città una connotazione particolarmente suggestiva, ricca al tempo stesso di memoria storica e di apertura all'innovazione. In particolare il circuito potrà contribuire al potenziamento dei piani di promozione turistica dell'amministrazione comunale, realizzando collaborazioni operative in occasioni di eventi e manifestazioni importanti di rilevanza sociale e turistica. Un locale aperto quasi tutto il giorno durante i mesi estivi, accontentando in questo modo diversi tipi di clientela. Un luogo di creatività a 360 gradi adatto ai giovani, alle famiglie e ai bambini attraverso gli incontri didattici. Riccardo Guerrini insieme alla famiglia, che aveva preso parte a tutto il percorso partecipativo sul Woodpecker, ha inseguito un sogno per le figlie che lo aiuteranno nella gestione.