Nuova vita all'ex centro-ricerche, Pd: "Progetto lungimirante"

"Con l’esito positivo delle votazioni di martedì alle delibere sull’ex centro ricerche ambientali di Marina di Ravenna abbiamo gettato le basi perché a Ravenna possano aprirsi scenari importanti per portare in città progetti legati a innovazione e ricerca nell’ambito della blue economy. Il via libera del Consiglio Comunale all’operazione di acquisizione dell’immobile di via Ciro Menotti 48 permette al Comune di ricongiungere la proprietà della superficie a quella dello stabile creando così il presupposto necessario per qualsiasi tipo di sviluppo di quell’area. La convenienza economica dell'operazione – ha commentato il capogruppo del Pd Fabio Sbaraglia - che ha permesso l’acquisizione di un bene ad un costo molto inferiore rispetto al valore di mercato stimato, e sul quale sarà possibile per il Comune intervenire per evitare situazioni di possibile degrado, è infatti solo uno degli aspetti positivi di questa manovra che invece trova nel suo potenziale sviluppo il suo punto più forte. Infatti le disponibilità dell’Università di Bologna, della Fondazione Flaminia e il prestigioso centro tedesco Fraunhofer Istitute, leader nel campo della ricerca e innovazione, a collaborare col Comune di Ravenna nella realizzazione di un moderno centro di ricerca che potrà occuparsi di sviluppo energetico, gestione rifiuti, off shore e ricerca industriale confermano la necessità di procedere in questa direzione che rappresenta oggettivamente un’opportunità non solo per Marina di Ravenna ma per tutto il territorio. Si tratta di un progetto lungimirante – ha concluso Sbaraglia - fedele a quello di chi lo aveva immaginato negli anni novanta, e coerente rispetto all’identità e alle vocazioni economico-imprenditoriali della nostra città".