Nuova vita alla città: si riqualificano scuole, palestre e tanti edifici

Continuano i lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico del Comune di Lugo. In questi giorni è stata sostituita la pavimentazione dell’ingresso pubblico del presidio di Polizia municipale, eliminando così la scivolosità del precedente rivestimento, ormai consumato. Sono stati inoltre restaurati gli infissi della delegazione comunale di Voltana, in quanto ammalorati e bisognosi di manutenzione. Gli interventi rientrano nelle azioni previste per il secondo lotto del 2018 di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico, avviato in agosto e che include lavori sull’edilizia scolastica, le strutture sportive e centri ricreativi e culturali.