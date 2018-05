Nuova vita alle case pinetali della Pineta San Vitale: al via gli interventi

Le case pinetali Cà Vecchia e Casetto Quattrocchi insediate all’interno della pineta San Vitale, di proprietà del Comune, saranno oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo ha deciso la giunta su richiesta dell’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini. E’ stato infatti approvato il progetto esecutivo che prevede lavori per circa 50mila euro finanziati dal Piano degli investimenti per il 2018.

Le case pinetali rivestono un’importante funzione all’interno di quella zona naturalistica perché, oltre a essere dimora di agenti di polizia locale, sono un punto di riferimento per la cittadinanza che usufruisce delle pinete e per le visite scolastiche che vengono organizzate periodicamente; costituiscono inoltre la base organizzativa delle iniziative promosse dalle varie associazioni all’interno delle pinete comunali. L’obiettivo è quindi quello di migliorare l’accoglienza di tali strutture che, essendo di vecchia costruzione e trovandosi in ambienti boschivi umidi, presentano l’esigenza costante di manutenzioni periodiche.

Per quanto riguarda il casetto Quattrocchi si tratta al momento si effettuare una manutenzione ordinaria sugli infissi esterni, mentre per la Cà Vecchia sono previsti, tra gli altri, lavori di posa in opera di un nuovo pavimento nel bagno al primo piano con la sostituzione dei sanitari e del box doccia, la predisposizione dell’impianto di condizionamento, l’installazione di una porta in ferro nel locale adibito al Corpo di polizia urbana per separarlo dalla restante parte dell’edificio, rifacimenti d’intonaco, tinteggiature interne, aggiornamento e modifica dell’impianto elettrico esistente, verniciatura degli scuroni esterni, sistemazione esterna delle due case pinetali con la sostituzione di alcune parti della staccionata. Si prevede di iniziare i lavori tra qualche settimana e concluderli entro l’estate.