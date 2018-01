Nuova vita per gli alberi di Natale: a Roncalceci si piantano in aree pubbliche

Continua l'operazione di sensibilizzazione per il recupero degli abeti del Comitato Cittadino di Roncalceci. "Stiamo raccogliendo non solo quelli sintetici, ma anche quelli dotati di radici e conservati in vaso - spiega Cinzia Pasi -. Se è vero che l’Epifania tutte le feste si porta via, i piu’ ligi alla tradizione stanno gia’ smontando presepi ed allestimenti natalizi. Così altri abeti in vaso dovrebbero arrivare". L'invito è a "non abbandonari vicino ai cassonetti. Contattateci. Lunedi’, alla riapertura delle scuole, interesseremo gli assessorati competenti per poter concordare con loro la possibilita’ di piantarli in luoghi pubblici, scuole o asili. Con questa semplice operazione contribuiremo a rendere piu’ belle e vivibili le nostre zone. Sara’ nostra cura trovare idonee sistemazioni". Intanto è stato donato un abete, chiamato Pino.