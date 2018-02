Nuova vita per la ex-scuola elementare: ospiterà un laboratorio sartoriale

Si è conclusa con la vendita delle ex scuole elementari di Boncellino la procedura pubblica, indetta dall'amministrazione comunale di Bagnacavallo, che prevedeva l’alienazione di un fabbricato di circa 505 metri quadrati e dell’annessa area non residenziale di circa 2.000 metri quadrati. L’edificio diverrà ora sede di un’abitazione privata e di un laboratorio sartoriale. Sita in via Sottofiume Boncellino, la struttura venne costruita per ospitare le attività scolastiche della frazione. Perduta la sua funzione originaria, era stata utilizzata per iniziative associative o come seggio elettorale e da oltre una decina d’anni era in disuso.