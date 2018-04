Nuova vita per la Sala Guidarello al Mar. Il sindaco: "L'inizio di un percorso"

E’ stata riaperta sabato la Sala Guidarello al Mar di Ravenna, rinnovata nella proposta espositiva e facente parte del percorso di riqualificazione degli allestimenti del Mar che è stato iniziato ormai da circa due anni. Raggiante il sindaco De Pascale che, in rappresentanza del comune di Ravenna che aveva candidato il progetto ai contributi regionali erogati sui piani museali del 2016, ha sottolineato come la Sala Guidarello non sia la fine di un percorso, ma solamente l’inizio: “La messa in valore del nostro patrimonio si articola attraverso una ambiziosa road map e prevede investimenti dedicati all’arte e alla cultura”

All’inaugurazione è intervenuta anche l’assessore alla cultura Elsa Signorino, che ha sottolineato come “il progetto e il tempo ci permetteranno di adeguare gli allestimenti delle nostre collezioni ai moderni standard dei musei. Per Ravenna e per tutti i cittadini è una buona notizia”.

Soddisfazione anche dal direttore Maurizio Tarantino, che ha specificato come con la Sala Guidarello possa ”essere considerata, a tutti gli effetti, il cuore pulsante delle raccolte civiche ravennati”