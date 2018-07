Nuova ztl a Milano Marittima: in arrivo i varchi elettronici, come cambia la viabilità

A Milano Marittima si stanno completando gli importanti lavori di riqualificazione del lungomare che ne hanno profondamente modificato l’aspetto e l’uso. Impropriamente utilizzato per la sosta, ora il nuovo lungomare ha una valenza ambientale e turistica. Per salvaguardarlo e per garantire una maggiore sicurezza nell’accesso alla spiaggia è stata istituita una nuova Zona Traffico Limitato: i residenti, gli esercenti attività economiche e i clienti delle strutture ricettive potranno transitare e sostare, nel rispetto delle nuove regole, in attesa dell’attivazione dei varchi elettronici.

Le vie interessate dalla Ztl, nei tratti fra il vale Due Giugno e la fascia retrostante gli stabilimenti balneari sono: Spalato, Forlì, Zara, Corsica, Cadorna,Toti, Baracca, Spontini e Cimarosa. Previste diverse tipologie di contrassegni provvisori, validi fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 20esimo giorno dalla attivazione dei varchi elettronici: residenti e Domiciliati: massimo 2 per unità abitativa; attività economiche e privati con accesso carrabile per posteggio dentro la ztl: massimo 2; stabilimenti balneari: massimo 2; strutture ricettive: secondo la capacità ricettiva e parcheggi già a disposizione.

Ritiro e consegna dei contrassegni

Per gli hotel è prevista la consegna diretta, per gli stabilimenti balneari consegna tramite la Cooperativa bagnini, per i condomini tramite gli amministratori di condominio. I privati e i titolari di attività economiche potranno ritirare i permessi al Servizio Cervia Informa in Viale Roma 33 (telefono 0544979338, email: cerviainforma@comunecervia.it). Per esigenze particolari e previo accordo col servizio Cervia Informa sarà possibile ritirare i contrassegni anche all'uffico IAT di Cervia presso la Torre S. Michele. La validità degli attuali contrassegni di categoria A (Artigiani), TM (Trasporto Merci) e S (Pubblica Utilità) rilasciati per le altre ztl del Comune di Cervia, è estesa alla ztl Milano Marittima lungomare con le prescrizioni indicate nei singoli contrassegni. La violazione delle limitazioni delle ztl comporta l’applicazione delle previste sanzioni.