Nuove fioriere anti-terrorismo nelle vie del centro storico

Lunedì 25 febbraio inizieranno i lavori di sostituzione dei manufatti in cemento presenti in centro città con fioriere realizzate con aggregato di pietre di marmo "rosso Verona". Le nuove fioriere avranno un’altezza di 73,5 centimetri e un diametro esterno di 1 metro e mezzo. I nuovi elementi di difesa passiva e arredo urbano verranno collocati nelle stesse posizioni degli attuali manufatti per ridurre la sezione libera della carreggiata, creando dei percorsi obbligati e sistemi di rallentamento della velocità dei veicoli, ostacolando l’accesso ai luoghi particolarmente frequentati.

I punti interessati sono piazza Arcivescovado, via Raul Gardini, piazza Einaudi, via Salara, piazzetta Ghandi, via IV Novembre, via Matteotti, via Cavour. La sostituzione nei punti di via Matteotti, via IV Novembre e via Cavour-Piazza Andrea Costa è prevista giovedì pomeriggio 28 febbraio.