Nuove opere per il miglioramento dell'illuminazione pubblica a Bagnacavallo

Proseguono le opere per il miglioramento della pubblica illuminazione a Bagnacavallo, con la dotazione di nuovi impianti a minor consumo e maggiore efficienza luminosa. Le opere rientrano nell’ambito degli interventi dell’Amministrazione comunale per una sempre maggiore tutela dell’ambiente attraverso il risparmio energetico, per la sicurezza e la valorizzazione del centro storico.

In particolare, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di sostituzione di ottanta punti luce negli impianti di illuminazione del centro storico con altri nuovi a led nelle vie Garibaldi, Vittorio Veneto, Manzoni, Farini e Diaz. La sostituzione delle lampade comporta una maggiore efficienza energetica di oltre il cinquanta per cento. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sampaolesi Tullio di Rimini. Il costo totale dell’intervento è stato di circa 26mila euro.

Sono stati inoltre installati tre nuovi impianti di illuminazione presso gli attraversamenti pedonali di via Di Vittorio e via De Gasperi. Si completa così il progetto di illuminazione che ha riguardato in tutto nove attraversamenti pedonali nell’area attigua al polo scolastico di Bagnacavallo.