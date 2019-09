Nuove opportunità per i giovani con i progetti del servizio civile

Le ragazze e i ragazzi dai 18 anni ai 28 anni dall’autunno prossimo per 12 mesi possono vivere l’esperienza del servizio civile a Cervia, partecipando ai progetti messi in campo dall'Amministrazione comunale che prevedono 11 posti. I progetti affrontano i temi della partecipazione e della cittadinanza attiva sotto diversi punti di vista: sociale, culturale, della promozione del territorio e, novità di quest'anno, vulnerabilità sismica ed efficienza energetica del territorio comunale.

Per poter partecipare bisogna presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domande Online (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone. Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. Per i ragazzi che effettueranno il servizio civile è previsto un compenso mensile di 439,50 euro. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca e all’Informagiovani o consultare il sito del Comune di Cervia nella sezione apposita.

"Tutti i progetti evidenziano aspetti fortemente legati al concetto di cittadinanza sociale e democratica con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione alla vita della comunità e alla costruzione delle politiche pubbliche - commenta l'assessore Bianca Maria Manzi - Il Comune di Cervia crede molto nel servizio civile che si è sempre dimostrato una buona opportunità di crescita per i giovani, permettendo a loro di fare un'esperienza formativa di crescita civica e sociale. Un'esperienza che aiuta i ragazzi ad entrare in contatto con la realtà della comunità locale, dell’Istituzione comunale, del volontariato. Il servizio civile è occasione di crescita anche per i servizi e per gli operatori perché sono stimolati dalle idee fresche e innovative che i ragazzi sono sempre disponibili a condividere".

I progetti

“Biblioteca in gioco”: Conoscere il mondo delle biblioteche e partecipare alle attività di promozione della lettura.

"E ti vengo a cercare: percorsi di contrasto alla solitudine": Costruire relazioni e favorire il benessere della comunità aiutando le persone fragili a sentirsi meno sole.

"Vulnerabilità sismica ed efficienza energetica del territorio comunale": Conoscere il territorio di Cervia per imparare a difendere il patrimonio edilizio e a valorizzare l'efficienza energetica per un futuro sostenibile.

"Una città con quattro anime diverse: un viaggio tra paesaggi, cultura e sapori": Avere a cuore il territorio di Cervia con le sue tradizioni e le sue eccellenze e condividerne l'anima sul web e sui social.