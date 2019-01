Nuove trivelle in Bassa Romagna, i Verdi: "Così si aggrava la subsidenza"

Il 31 dicembre 2018 è stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico l’ultimo Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse. Il Bollettino contiene importanti novità per il territorio della Bassa Romagna: per quello che riguarda il nostro territorio, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 03 gennaio 2019 riduce leggermente (da 292,54 a 280,24 km quadrati) ma conferma l’autorizzazione “San Marco” per la ricerca di idrocarburi in un’estesa area fra Bagnacavallo, Russi e Ravenna.

"Ovviamente dal Ministero si difendono dicendo che come sempre la colpa è di chi c’era prima, perché non si è fatto altro che confermare quanto già autorizzato in precedenza - commentano i Verdi di Lugo e della Romagna estense - A parte il fatto che i margini per, almeno, bloccare le autorizzazioni c’erano tutti (oltre alla possibilità di intervenire in questi mesi sull’apparato normativo che riguarda le estrazioni), ci si chiede cosa sia stato fatto dal Governo del “cambiamento” in questi 6 mesi, considerando che ne fa parte un partito che da sempre a parole si è speso in difesa dell’ambiente e contro le trivellazioni per l’estrazione degli idrocarburi, salvo poi fare l’opposto di quanto dichiarato negli anni appena avuto il potere. Ci si chiede quale sia l’orientamento del Governo italiano in tema di energia, dato che autorizzare nuove estrazioni e nuove ricerche di idrocarburi è diametralmente opposto alla lotta ai cambiamenti climatici. E quale sia l’orientamento in tema di protezione del territorio, dato che nuove estrazioni in Romagna, zona già soggetta a forti fenomeni di subsidenza, soprattutto nella zona di Bagnacavallo, non fanno altro che peggiorare la situazione".