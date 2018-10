Nuove vesti per la biblioteca: nasce anche un punto di ritrovo per adolescenti

Dopo la pausa dovuta ai lavori che hanno visto coinvolta una parte dei suoi spazi, la biblioteca di Cervia ha riaperto con l'orario invernale. Grazie a questi lavori di adeguamento antisismico, negli spazi è stato realizzato anche un nuovo impianto di illuminazione, più funzionale dal punto di vista dell'impatto ambientale. Nel corridoio centrale sono stati allestiti i pannelli della mostra "Cervia in cartolina" che ripercorre la storia della nostra città attraverso le immagini delle cartoline d'epoca.

A breve inoltre, grazie ai finanziamenti ottenuti tramite la Legge Regionale 18/2000, saranno realizzati altri interventi non solo strutturali. La Giunta, grazie al cofinanziamento regionale, ha approvato due importanti progetti. Per primo progetto ha stanziato 15.000 euro e beneficerà di un cofinanziamento di altri 15.000 dalla Regione, per l'ammodernamento degli spazi della biblioteca. In particolare verrà coinvolta l'area dell'ingresso, che sarà reso più accogliente e confortevole con nuovi arredi e un impianto di climatizzazione. Inoltre verrà acquistato nuovo materiale, come scaffali e tavoli, per le sale studio. Gli spazi saranno rinnovati tra la fine del 2018 ed i primissimi mesi del 2019. Riguardo al secondo progetto, al finanziamento del comune di 8.000 euro si aggiungeranno 7.000 euro della Regione per avviare quello che si chiamerà "+10-16": un progetto rivolto agli adolescenti. L’obiettivo è organizzare e promuovere in orario pomeridiano gli spazi della Sezione Ragazzi, perché diventi un punto di aggregazione e ritrovo per gli adolescenti. La presenza di animatori che organizzeranno momenti di gioco, laboratori tematici e affiancheranno i bibliotecari nell’aiuto allo studio. Il progetto inizierà a novembre e continuerà fino a primavera 2019. L’offerta per gli adolescenti si affianca alle attività ormai consolidate rivolte a bambini e ragazzi: le visite della bibliomobile alle scuole, i progetti di lettura per i nidi e le scuole materne, le collaborazioni con le scuole elementari e medie per supportare la didattica.

"La biblioteca è uno degli istituti culturali di eccellenza della nostra città frequentato da tanti cittadini e turisti - commenta l'assessore alla cultura Michela Lucchi - Non è solo un luogo di studio e di lettura, ma un vero e proprio polo di aggregazione, dove sono sempre attivi gruppi di lettura e vengono organizzati corsi, conferenze, mostre. Inoltre la sezione ragazzi offre per i bambini, i ragazzi e per le scuole un riferimento importante nell’ambito culturale. Questi finanziamenti garantiscono l’ammodernamento della struttura per rendere gli spazi più confortevoli e offrono l’opportunità di creare un luogo di ritrovo ancor più aperto a tutti e sempre più accogliente".