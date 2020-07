Nuovi alberi e panchine al parco Piave di Massa Lombarda

Il Parco Piave di Massa Lombarda si arricchisce di nuovi alberi e si colora con nuove panchine. Le novità che hanno interessato il parco massese negli ultimi mesi saranno presentate sabato 4 luglio alle 10.30 alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale e dell’associazione Auser.

In questa occasione verranno presentati i nuovi alberi piantumati a marzo, a cura dei volontari di Auser e le due panchine colorate già sistemate nell’area verde, una rossa e una viola. Entrambe le panchine hanno colori simbolici: il rosso in ricordo delle donne vittime di violenza e il viola, il colore della gentilezza, per creare un “angolo gentile”. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp al numero 0545985890 o scrivere a urp@comune.massalombarda.ra.it