Nuovi arredi e attrezzature per diverse scuole faentine

Gli istituti comprensivi statali di Faenza “Carchidio - Strocchi”, “Europa”, “Faenza San Rocco” e “Matteucci” potranno beneficiare dell'acquisto di nuovi arredi scolastici da parte del Comune di Faenza. A stabilirlo una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale, per soddisfare le richieste di riparazione, sostituzione e completamento di arredi pervenute dalle scuole stesse in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico.

"L'arredamento scolastico in buono stato è un presupposto fondamentale per garantire un servizio d'istruzione adeguato - commenta l'assessore alle politiche educative Simona Sangiorgi - Per questo, come amministrazione, ci siamo attivati per soddisfare le esigenze segnalate dalle scuole della città". L'intervento sarà finanziato con risorse proprie del Comune di Faenza per un importo complessivo pari a 22mila euro.