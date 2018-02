Operazione strade sicure: in arrivo 13 nuovi autovelox, ecco dove sono

Implementare i livelli di sicurezza su diverse strade provinciali che solcano le vallate in corrispondenza degli abitati, inducendo gli utenti della strada al rispetto dei limiti di velocità: è l’obiettivo di un piano di controlli attraverso velox mobili in 13 punti dei centri abitati del territorio, al quale sta lavorando la Polizia municipale dell'Unione della Romagna Faentina. Al momento sono quattro, nel territorio dell'Unione, gli autovelox fissi: a Faenza uno lungo la Ravegnana e due sulla Granarolo, mentre il quarto è posizionato tra Solarolo e Castel Bolognese, in via Borello.

Dove saranno i nuovi autovelox

Saranno 13 i nuovi "armadietti dissuasori" che verranno posizionati su diverse strade nei prossimi giorni: si tratta di rallentatori di velocità all’interno dei quali la Polizia municipale collocherà alternativamente e in diversi momenti velox mobili per l’effettuazione di rilievi sul rispetto dei limiti di velocità, secondo un calendario dalla stessa predefinito. La presenza dei box costituirà comunque un deterrente rispetto alla violazione dei limiti lungo tutti i tratti di strada coperti e per tutte le 24 ore.

A Faenza i box verranno collogati su via Lugo, via Santa Lucia e via Prada; sulla provinciale Casolana Riolese nei pressi dei centri abitati di Riolo Terme (zona terme-Cuffiano), Casola Valsenio, Borgo Rivola, Castel Bolognese; sulla provinciale Modiglianese nei pressi dei centri abitati di Marzeno; sulla Brisighellese nel centro di Brisighella, Fognano e Strada Casale e su via San Cassiano.