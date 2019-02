Nuovi bagni pubblici in arrivo al mercato di via Sighinolfi

Da tempo Lista per Ravenna riceve rimostranze dagli operatori e dai cittadini utenti del mercato ambulanti di via Sighinolfi per la precarietà e la scarsa manutenzione degli attuali servizi igienici a disposizione del pubblico, interni al fabbricato situato all’altezza mediana di questa strada.

"Più recentemente, un cittadino ci ha inviato delle foto a dimostrazione che la gente si lamentava per la mancanza della carta igienica, del sapone per il lavaggio delle mani e della carta per asciugarsi - spiega il capogruppo Alvaro Ancisi in un'interrogazione rivolta al sindaco Michele de Pascale - In realtà, questo manufatto non è compreso tra le toilette pubbliche del Comune affidate in gestione alla società mista pubblico/privata Azimut spa, ragion per cui la sua manutenzione, a quanto pare svolta inadeguatamente, è a carico diretto del Comune di Ravenna. A seguito delle nostre ripetute segnalazioni del disservizio offerto alla vasta popolazione che frequenta il più grande mercato ambulanti del territorio comunale, abbiamo ricevuto risposta che è nell’animo dell’amministrazione comunale affidare ad Azimut la costruzione e successiva gestione di due nuove toilette pubbliche, che saranno poste ai due estremi di via Sighinolfi, rispettivamente sul lato di via Cassino e a fianco del campo sportivo di calcio e di viale Berlinguer, coprendo così le esigenze di un più vasto circondario. L’attuale fabbricato usato come toilette potrebbe essere convertito a funzioni di servizio o di supporto agli operatori attivi nel mercato ambulanti. Ciò posto, chiedo al sindaco maggiori chiarimenti sul progetto, soprattutto riguardo ai tempi di attivazione, e se intenda disporre, nel frattempo, che la manutenzione dei servizi igienici attualmente a servizio del mercato ambulanti di via Sighinolfi sia, per ragioni di igiene e di decoro, effettuata puntualmente e regolarmente".