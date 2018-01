Poste, ecco i bancomat contro le clonazioni delle carte di credito

Sportelli automatici di nuova generazione negli uffici postali di Ravenna Centro (Piazza Garibaldi), Ravenna 1 (Via Bovini), Ravenna 2 (Via Carducci, Ravenna 3 (Via Ravegnana), Ravenna 4 (Via Pola), Lido Adriano e Marina di Ravenna. Dotati di monitor con schermo tattile a elevata luminosità e dispensatore innovativo, i nuovi Atm Postamat dispongono di moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che impedisce la sottrazione del denaro in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche un nuovo sistema elettronico “antiskimming” per impedire la clonazione delle carte di credito. Sono disponibili tutti i giorni della settimana, e in funzione 24 ore su 24.