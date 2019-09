In arrivo nuovi box velox sulla strada teatro di incidenti mortali

In arrivo nuovi autovelox nel ravennate. Martedì pomeriggio, durante la seduta di consiglio comunale, sono state accolte parzialmente le proposte della lista civica La Pigna per la messa in sicurezza della strada provinciale 1 'Sant'Alberto', teatro di incidenti gravi e in certi casi mortali - l'ultimo a fine agosto - che lambisce le località Ca’ Bosco e San Romualdo.

"Le richieste della Pigna per la messa in sicurezza della strada provinciale 1 riguardano l’installazione di almeno due box per autovelox da posizionarsi a Ca’ Bosco e a San Romualdo, l’illuminazione dei tratti più pericolosi e la presenza minima su base mensili, ai fini del controllo, della Polizia Locale - spiega la capogruppo Veronica Verlicchi - E’ stata accolta dalla Giunta la richiesta di installare due box autovelox, mentre non è stata accolta, al momento, la proposta di installare Illuminazione pubblica nei tratti più pericolosi di detta strada e non sono state fornite, dalla Giunta, indicazioni riguardo l’incremento del pattugliamento da parte della Polizia Locale".