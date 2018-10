"Nuovi collegamenti con Forlì": l'assessore prepara una 'lista di strade' per il Ministro Toninelli

Una lista delle priorità per la viabilità ravennate da presentare al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli: la concorderà il consiglio comunale di Ravenna, tramite l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, che la illustrerà al ministro pentastellato in un incontro già richiesto.

E' la risposta data durante il consiglio comunale di martedì al question time presentato dal capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani, che chiedeva di realizzare nuovi collegamenti ferroviari e stradali con Forlì. "Il collegamento - ha spiegato l'assessore Fagnani - è fondamentale, ma ci sono tante priorità come la variante di Mezzano, la viabilità di Fosso Ghiaia, la Ferrara-mare, per le quali c'è almeno una discussione o un progetto preliminare". Su Ravenna-Forlì, ha detto Fagnani, "siamo molto indietro, non c'è nulla". Da qui la proposta di "parlare con la Regione" per il collegamento ferroviario, mentre per le infrastrutture "con la direzione del governo non sarà possibile farle tutte, speriamo almeno una".

Dunque occorre "mettere in fila tutti i temi importanti sulla viabilità con le priorità". Il consigliere azzurro sottolinea che "la tragica vicenda della chiusa di San Bartolo, con la morte di un operaio della Protezione civile, è stata solo l'occasione per sollevare la questione. Ma l'episodio mostra come del collegamento per troppi anni tutte le amministrazioni comunali, regionali e Giordano Angelini da sottosegretario, non si sono preoccupati". Da qui la "soddisfazione" per la proposta, "anche se quando penso a Toninelli - ironizza Ancarani - mi viene in mente l'ingegnere Cane. In vigore - torna serio - c'e' anche il rilancio dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, per cui anche in chiave turistica il collegamento è più prioritario di altri".