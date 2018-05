Nuovi frangisole all’asilo nido Darsena per migliorare il comfort dei bimbi

All’asilo nido Darsena saranno installati nuovi frangisole. L’intervento, pur non comportando una grandissima spesa (20mila euro) servirà a migliorare significativamente il comfort dei locali e quindi il benessere dei bambini. L’edificio è infatti utilizzato ogni anno sia durante il periodo scolastico sia durante l’estate come Cren, quindi il confort di questa struttura nei mesi più caldi riveste una particolare importanza rispetto ad altre strutture che rimangono chiuse nel periodo estivo.

Il progetto è stato approvato nel corso di una delle ultime sedute dalla giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Fagnani. I lavori consisteranno nel montaggio di frangisole a lamelle orizzontali orientabili in alluminio movimentati elettricamente che saranno installati in tutti i locali esposti a sud e a ovest e che sostituiranno gli attuali tendaggi in stoffa. L’installazione dei frangisole permetterà di graduare l’ingresso della radiazione solare nei locali evitando l’insolazione diretta e garantendo al tempo stesso un sufficiente livello di illuminamento. I frangisole saranno installati all’esterno degli infissi, in modo da schermare le radiazioni solari prima che entrino nei locali per mantenerne le temperature più basse.