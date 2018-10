Nuovi giochi nei parchi di città, forese, lidi e pinete

E’ in corso l’installazione di nuovi giochi nelle aree destinate ai bambini in parchi pubblici e pinete. Si tratta di 96 pezzi, tra altalene, scivoli, piramidi di corde, torri con scivolo, arrampicate e altre tipologie che saranno posizionati in questi giorni nei parchi dei lidi, del forese, della città e nelle pinete. Il valore dell’investimento è di oltre 370mila euro.

“Con queste installazioni - spiega l’assessore al verde pubblico Gianandrea Baroncini – si intende arricchire e abbellire le aree gioco frequentate dai bambini, garantendone una migliore qualità ludica e ricreativa, con l’affiancamento del piano generale di adeguamento dei parchi gioco, che prevede la riparazione, la messa a norma e l’eliminazione dei giochi diventati obsoleti”.