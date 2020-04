Nuovi giochi per i bambini nei parchi urbani di Sant'Agata sul Santerno

Acquistati nuovi giochi per i parchi pubblici di Sant'Agata sul Santerno e rinnovate le pedane antitrauma dei giochi esistenti: lavori per un valore di 20mila euro che vanno a migliorare il patrimonio pubblico. Gli interventi hanno permesso di riqualificare le attrezzature dedicate ai bambini, che avranno così a disposizione nuovi giochi e strutture più sicure, non appena ovviamente sarà possibile tornare a giocare nei parchi. I nuovi giochi sono al Grande Parco Vatrenus, dove è stata installata una teleferica di 30 metri, il Parco dei Frassini (giostra rotante e piramide per arrampicata) e al Parco Anse del fiume (bilico su molle a quattro posti).

"Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale per rendere i parchi pubblici sempre più sicuri e attraenti, per creare luoghi di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie - è la dichiarazione del sindaco Enea Emiliani - La qualità della vita di un paese la si misura anche con la presenza di adeguati spazi di relazione dedicati al tempo libero e al divertimento".