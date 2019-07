Sicurezza stradale, nuovi guardrail a Barbiano: lavori per oltre 80mila euro

Installati nuovi guardrail nella frazione di Barbiano. Le barriere di protezione, a doppia e tripla onda, sono state posizionate in via Gesuita Ponente e via Rio, in cui è stato messo in sicurezza il ponticello, e in via Fabretti, in cui è stato messo in sicurezza il tratto nei pressi del passaggio a livello. Nei prossimi giorni i lavori termineranno con l’intervento anche in via Celletta Bruciata.

I tratti interessati sono di competenza del comune di Cotignola, ai confini con i comuni di Bagnara di Romagna e Solarolo. Il costo totale dell’intervento è di oltre 80mila euro.

"L’intervento è stato dettato dalla principale necessità di tutelare il traffico locale su tali arterie prospicienti importanti canali di scolo, di dimensioni e profondità notevoli", ha dichiarato il vicesindaco con delega all’Urbanistica e all’Ambiente Pier Luca Baldini.